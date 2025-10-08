Affare Osimhen | le chat di Pompilio e Giuntoli Non lasciamo tracce Repubblica

La Repubblica riporta oggi una frase di Giuseppe Pompilio, all’epoca vicedirettore sportivo del Napoli, in un messaggio a Cristiano Giuntoli, allora ds del club. «Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare». È il 17 luglio 2020 e il Napoli si prepara a chiudere l’affare più costoso della sua storia: Victor Osimhen dal Lille. Un’operazione da 50 milioni in contanti più 20 milioni in calciatori, che, secondo la procura di Roma, poggia su basi fragili. Sono stati rinviati a giudizio per falso in bilancio per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e per l’ad Andrea Chiavelli, i due ds no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Affare Osimhen: le chat di Pompilio e Giuntoli «Non lasciamo tracce» (Repubblica)

