affare osimhen le carte della gdf che inguaiano il napoli

Per la giustizia sportiva l’affare Osimhen è un capitolo chiuso. Sentenza di proscioglimento nel 2022 e mancata richiesta di riapertura del processo nei mesi scorsi, quando gli uffici della Procura della Figc guidata da Giuseppe Chiné hanno ricevuto le carte dai magistrati che a Roma si stanno occupando della vicenda, ipotizzando per il presidente del Napoli e i suoi collaboratori un processo per falso in bilancio. La pubblicazione dei documenti dell’inchiesta da parte di Repubblica, però, riporta il caso al centro dell’attenzione perché quanto scritto nell’informativa della Guardia di Finanza ricostruisce i contorni di una trattativa di calciomercato che appare quanto meno opaca. 🔗 Leggi su Panorama.it

