Affare Osimhen le carte della GdF che inguaiano il Napoli
Per la giustizia sportiva l’affare Osimhen è un capitolo chiuso. Sentenza di proscioglimento nel 2022 e mancata richiesta di riapertura del processo nei mesi scorsi, quando gli uffici della Procura della Figc guidata da Giuseppe Chiné hanno ricevuto le carte dai magistrati che a Roma si stanno occupando della vicenda, ipotizzando per il presidente del Napoli e i suoi collaboratori un processo per falso in bilancio. La pubblicazione dei documenti dell’inchiesta da parte di Repubblica, però, riporta il caso al centro dell’attenzione perché quanto scritto nell’informativa della Guardia di Finanza ricostruisce i contorni di una trattativa di calciomercato che appare quanto meno opaca. 🔗 Leggi su Panorama.it
Osimhen – Galatasaray, c’è una novità importante: “Così si può sbloccare l’affare”
Osimhen Galatasaray, siamo arrivati alle battute finali dell’affare: accordo trovato tra il Napoli e i turchi! Vanno limati solo quei due dettagli. Ultimissime
Osimhen-Galatasaray, si chiude: affare fatto con la clausola anti-Italia. Le cifre
“Speriamo rifiutino… sennò dovremo darci alle rapine”. Chat tra Chiavelli e Giuntoli (17 luglio 2020). Chat tra Chiavelli (ad #Napoli) e Giuntoli (ds) sull’affare #Osimhen riportata da Repubblica. - X Vai su X
Affare #osimhen: le chat di Pompilio e Giuntoli «Non lasciamo tracce» (Repubblica) Giuseppe Scarpa ricostruisce l'affare attraverso le chat dell’ex ds del Napoli, il suo vice e l’ad Chiavelli. Le mail del club francese: «Ci sono dei rischi connessi a questo affare» - facebook.com Vai su Facebook
Osimhen, il Lille al Napoli: “Pagherete a prezzo inferiore, ma con valore nominale necessario per chiudere” - L'informativa della Guardia di Finanza nelle carte dell'inchiesta penale sull'affare Osimhen tra Napoli e Lille: secondo la Procura romana, le comunicazioni ... Si legge su fanpage.it
Affare Osimhen: le chat di Pompilio e Giuntoli «Non lasciamo tracce» (Repubblica) - Repubblica ricostruisce le mail del ds Giuntoli e il suo vice Pompilio nella trattativa per comprare Osimhen dal Lille ... Segnala ilnapolista.it