Non si sa mai chi potrebbe presentarsi alla AEW, e la compagnia ha appena aggiunto un’altra ex Superstar della WWE al proprio roster. L’edizione speciale di AEW Dynamite: Title Tuesday del 7 ottobre, ha visto Mercedes Moné difendere il suo TBS Championship in una sfida aperta, lasciando i fan pieni di curiosità su chi avrebbe risposto. La risposta ha sorpreso tutti: a raccogliere la sfida è stata Lacey Lane, conosciuta alla WWE con il nome di Kayden Carter, che ha così debuttato ufficialmente alla AEW. L’atleta era stata licenziata dalla WWE all’inizio dell’anno insieme alla sua compagna di tag team Katana Chance. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

AEW: Mercedes Moné trova una nuova sfidante, debutto a Dynamite per un'ex atleta della WWE