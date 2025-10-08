AEW | Mercedes Moné trova una nuova sfidante debutto a Dynamite per un’ex atleta della WWE

Non si sa mai chi potrebbe presentarsi alla AEW, e la compagnia ha appena aggiunto un’altra ex Superstar della WWE al proprio roster. L’edizione speciale di  AEW Dynamite: Title Tuesday  del 7 ottobre, ha visto  Mercedes Moné  difendere il suo  TBS Championship  in una sfida aperta, lasciando i fan pieni di curiosità su chi avrebbe risposto. La risposta ha sorpreso tutti: a raccogliere la sfida è stata  Lacey Lane, conosciuta alla WWE con il nome di  Kayden Carter, che ha così debuttato ufficialmente alla AEW. L’atleta era stata licenziata dalla WWE all’inizio dell’anno insieme alla sua compagna di tag team  Katana Chance. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

