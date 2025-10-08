AEW | I Young Bucks attaccano brutalmente i Jurassic Express e lanciano la sfida per WrestleDream

I Young Bucks si sono fatti sentire in grande stile durante  AEW Dynamite: Title Tuesday, lanciando un violento attacco post-match contro i  Jurassic Express, sfidandoli per  WrestleDream. Dopo che  Jack Perry  e  Luchasaurus  avevano ottenuto una rapida vittoria in un incontro di coppia, la loro celebrazione è stata bruscamente interrotta quando  Matt e Nick Jackson  li hanno colti di sorpresa, attaccandoli dal pubblico. Prima hanno steso Luchasaurus con una  BTE Trigger, poi si sono concentrati su Perry con un brutale  Superkick Party. Ma Nick Jackson non aveva ancora finito. Ha afferrato un microfono e ha urlato: “Hey Jack, questo è quello che nel pro wrestling chiamiamo un promemoria!” prima di colpire Jack Perry in pieno volto con il microfono e lanciare la sfida ufficiale per WrestleDream. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

