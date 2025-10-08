AEW | Darby Allin sciocca il pubblico di Dynamite con un gesto estremo

AEW Dynamite ha preso una svolta scioccante ieri sera, quando Darby Allin è apparso armato di una molotov, scatenando una scena caotica che ha costretto la sicurezza a intervenire per cercare di contenere la situazione. L’incidente è avvenuto subito dopo la dura battaglia tra Orange Cassidy e PAC. Mentre PAC cercava di tornare dietro le quinte, Allin è sbucato tra il pubblico, mostrandogli il dito medio prima di far degenerare la situazione in un modo del tutto inaspettato. Darby Allin oltre ogni limite. Le immagini trasmesse in diretta hanno mostrato Allin estrarre una bottiglia con un panno all’interno, chiaramente una molotov e tentare di accenderla prima di essere placcato dagli addetti alla sicurezza dell’arena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

