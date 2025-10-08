Aeroporti di Roma la FAST-Confsal indice sciopero del personale

Riceviamo e pubblichiamo. Roma, 8 ottobre 2025 – La FAST-Confsal Trasporto Aereo proclama lo sciopero nazionale di tutto il personale dipendente di ADR – Aeroporti di Roma, a seguito dell’esito negativo delle procedure di conciliazione previste dalla Legge 14690. Le ragioni dello sciopero. Il rinnovo del contratto nazionale dei gestori aeroportuali segna, purtroppo, un grave arretramento per i lavoratori del settore. Dopo tre anni di attesa, le promesse si sono trasformate in delusione: tre anni di vuoto retributivo sono stati cancellati, con la decorrenza economica limitata al solo 1° gennaio 2025, nonostante la scadenza del 2022;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

