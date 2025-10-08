Adunata degli alpini a Genova si cercano palestre | le brande nelle scuole e al Jean Nouvel

Ilsecoloxix.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attese oltre 400 mila presenze nei tre giorni dall’8 al 10 maggio: 2.200 posti per camper e campeggi nei parchi cittadini. Coinvolti gli istituti scolastici. Gli organizzatori: “Allo studio eventi di accompagnamento". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

adunata degli alpini a genova si cercano palestre le brande nelle scuole e al jean nouvel

© Ilsecoloxix.it - Adunata degli alpini a Genova, si cercano palestre: le brande nelle scuole e al Jean Nouvel

In questa notizia si parla di: adunata - alpini

Alpini, adunata sezionale a Selvino. Mostra e attività per prepararsi

Rubano 15.000 euro in contanti a un commerciante del Torinese: ladri denunciati più di tre mesi dopo il colpo all'adunata degli alpini

L’Altopiano di Selvino-Aviatico protagonista della 40ª adunata sezionale degli Alpini

adunata alpini genova cercanoAdunata degli alpini a Genova, si cercano palestre: le brande nelle scuole e al Jean Nouvel - Attese oltre 400 mila presenze nei tre giorni dall’8 al 10 maggio: 2. Lo riporta ilsecoloxix.it

adunata alpini genova cercanoAdunata degli Alpini a Genova 2026, le date. Bucci: «Pronti ad accogliere una grande festa» - La Liguria si prepara ad accogliere la 97esima adunata Nazionale degli Alpini, in programma dall'8 al 10 maggio 2026 (prende il testimone da Biella). Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Adunata Alpini Genova Cercano