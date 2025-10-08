Adrano e Paternò controlli a tappeto per la sicurezza stradale | trovato scooter rubato
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intensificata la vigilanza per prevenire infrazioni e reati connessi alla circolazione. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione delle violazioni al Codice della Strada e alla tutela della sicurezza pubblica, i Carabinieri hanno condotto un’ampia attività di vigilanza nelle aree urbane di Adrano e Paternò. Adrano: denunce, sanzioni e sequestri. Ad Adrano, i militari della locale Stazione hanno controllato numerosi veicoli e persone, accertando diverse irregolarità. Nel corso delle verifiche è stato denunciato un 19enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso alla guida senza patente, una condotta reiterata nel biennio (ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: adrano - patern
I Carabinieri del Comando Compagnia di Paternò sono riusciti a identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria l’autore di una rapina ai danni di una 75enne residente ad Adrano. I militari sono intervenuti ad Adrano, a seguito della segnalazione di un furto c - facebook.com Vai su Facebook
