Adrano e Paternò controlli a tappeto per la sicurezza stradale | trovato scooter rubato

Dayitalianews.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intensificata la vigilanza per prevenire infrazioni e reati connessi alla circolazione. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione delle violazioni al Codice della Strada e alla tutela della sicurezza pubblica, i Carabinieri hanno condotto un’ampia attività di vigilanza nelle aree urbane di Adrano e Paternò. Adrano: denunce, sanzioni e sequestri. Ad Adrano, i militari della locale Stazione hanno controllato numerosi veicoli e persone, accertando diverse irregolarità. Nel corso delle verifiche è stato denunciato un 19enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso alla guida senza patente, una condotta reiterata nel biennio (ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

adrano e patern242 controlli a tappeto per la sicurezza stradale trovato scooter rubato

© Dayitalianews.com - Adrano e Paternò, controlli a tappeto per la sicurezza stradale: trovato scooter rubato

In questa notizia si parla di: adrano - patern

Controlli a tappeto a Marina e Castiglione - Controlli in aumento nella settimana di Ferragosto, nelle giornate più dense di presenze di turisti nei comuni costieri della provincia. Da lanazione.it

Controlli a tappeto - Le unità cinofile affiancano una pattuglia della tenenza locale per tutta la durata del servizio. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Adrano Patern242 Controlli Tappeto