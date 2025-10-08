Adiconsum critica chiusura notturna dei Postamat | La criminalità non si argina con il taglio dei servizi

Tarantini Time Quotidiano La recente chiusura notturna di Postamat in 145 comuni della Puglia, altri in Basilicata e nella zona di Benevento in Campania, dalle ore 19:00 alle 8:30 del giorno dopo – sarebbero 11 nella provincia di Taranto e 20 in quella di Brindisi – è una scelta francamente paradossale giacché motivata con la necessità di prevenire furti ed atti vandalici. Un simile provvedimento, però, trasmette un messaggio allarmante: contrastare l’illegalità vorrà dire togliere, da oggi in poi, servizi essenziali ai cittadini? Decisione che sarebbe ancor più contraddittoria se si considera che Poste Italiane è società a prevalente partecipazione pubblica, con circa il 65% del capitale detenuto tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti e la sua missione, oltre al ruolo economico, prevede esplicitamente il sostegno allo sviluppo sociale e territoriale del Paese nella sua interezza, accompagnando le comunità locali e promuovendo il benessere dei cittadini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

