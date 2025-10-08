Partiti i lavori di fronte all’area della stazione di proprietà di Acquedotto del Fiora per far diventare la postazione, un parcheggio per i dipendenti di Adf. Saranno 60 i posti in totale. Ieri si è proceduto al taglio dell’erba che aveva invaso l’area e i prossimi interventi in programma saranno quindi finalizzati all’asfaltatura dell’area e poi alla definizione della segnalatica orizzontale per gli stalli, per l’istallazione di una sbarra per accedere con i ’pass’ aziendali, ed una bassa recinsione circostante proprio per delimitare l’area privata. Non sono previsti tagli di alberi nell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - AdF, nuovo parcheggio nell’area di fronte alla stazione