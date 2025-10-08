AdF nuovo parcheggio nell’area di fronte alla stazione
Partiti i lavori di fronte all’area della stazione di proprietà di Acquedotto del Fiora per far diventare la postazione, un parcheggio per i dipendenti di Adf. Saranno 60 i posti in totale. Ieri si è proceduto al taglio dell’erba che aveva invaso l’area e i prossimi interventi in programma saranno quindi finalizzati all’asfaltatura dell’area e poi alla definizione della segnalatica orizzontale per gli stalli, per l’istallazione di una sbarra per accedere con i ’pass’ aziendali, ed una bassa recinsione circostante proprio per delimitare l’area privata. Non sono previsti tagli di alberi nell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: nuovo - parcheggio
Buone notizie per Trebiano. Affidata la realizzazione del nuovo parcheggio
Fontivegge, ecco il nuovo parcheggio della stazione: le tariffe e gli orari
Mantignana, a metà settembre iniziano i lavori per il 'nuovo' parcheggio
Un nuovo parcheggio davanti alla stazione: ospiterà sessanta auto - - X Vai su X
In fase di completamento il nuovo parcheggio in via Pio X Sono in via di conclusione i lavori per la realizzazione del parcheggio in via Pio X, adiacente a via Piacenza, un’area ricca di servizi che da tempo necessitava di nuovi spazi di sosta e di un riordino co - facebook.com Vai su Facebook
AdF, nuovo parcheggio nell’area di fronte alla stazione - Partiti i lavori di fronte all’area della stazione di proprietà di Acquedotto del Fiora per far diventare la postazione, ... Si legge su lanazione.it
Un nuovo parcheggio davanti alla stazione: ospiterà sessanta auto - Sopralluogo del Comune di Grosseto e di Acquedotto del Fiora nel cantiere del parcheggio alla stazione di Grosseto ... Riporta grossetonotizie.com