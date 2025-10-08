Adesso possiamo dirvelo Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza il grande annuncio
Per mesi aveva preferito mantenere il silenzio, lasciando che la curiosità dei fan crescesse. Ieri, invece, è stata proprio lei a rompere gli indugi e a rivelare la notizia che molti aspettavano. Aurora Ramazzotti ha finalmente fatto il grande annuncio che, ovviamente, riguarda anche il suo Goffredo Cerza, fidanzato storico e papà del figlio Cesare che ha già coronato la loro unione. La 28enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha deciso di condividere l’annuncio attraverso una storia Instagram, dopo aver pubblicato il giorno precedente una “box domande” alla quale, però, non aveva risposto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: adesso - possiamo
Adesso possiamo dirlo davvero: pallavolo e tennis sono gli sport degli italiani
Il brianzolo sulle orme di Darwin. La vita nata in una pozzanghera: "Adesso lo possiamo dimostrare"
NEW ENTRY STAFF DR3: Daniele Maffioletti! La voce stava girando da tempo ma adesso possiamo dirlo ufficialmente: Daniele Maffioletti torna all’Azzanese Basket Stezzano nel ruolo di assistente della prima squadra. Per chi ci conosce e ci segue da tempo, - facebook.com Vai su Facebook