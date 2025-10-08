Adesso possiamo dirvelo Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza il grande annuncio

Per mesi aveva preferito mantenere il silenzio, lasciando che la curiosità dei fan crescesse. Ieri, invece, è stata proprio lei a rompere gli indugi e a rivelare la notizia che molti aspettavano. Aurora Ramazzotti ha finalmente fatto il grande annuncio che, ovviamente, riguarda anche il suo Goffredo Cerza, fidanzato storico e papà del figlio Cesare che ha già coronato la loro unione. La 28enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha deciso di condividere l’annuncio attraverso una storia Instagram, dopo aver pubblicato il giorno precedente una “box domande” alla quale, però, non aveva risposto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it