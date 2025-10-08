Adesso pancia a terra per una campagna elettorale emozionante
La tanto attesa fumata bianca della candidatura di Alberto Stefani a governatore del Veneto ha raccolto l'entusiasmo del mondo politico di centro destra pronto ora a fare quadrato attorno al 32enne deputato.Daniele Canella, vicepresidente della Provincia di Padova e sindaco di San Giorgio delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: adesso - pancia
“Adesso ti uccido”, 17enne accoltella alla pancia il patrigno della fidanzata
“Se mi mancherà la pancia? Quando non ero incinta dicevo anch’io voglio essere incinta e vedevo tutte incinta. Adesso che sono incinta vedo tutte magre” #CeciliaRodriguez #gravidanza - X Vai su X
Appello urgente Questa gattina si chiama Chicca e abita in Via Tafi, zona Pantano-Fonterosa, Arezzo. E’ scomparsa e la sua famiglia fa appello a chi l’avesse vista. “La gatta adesso sta bene, ma ha la pancia rasata perché deve effettuare regolarmente c - facebook.com Vai su Facebook
«Adesso pancia a terra per una campagna elettorale emozionante» - La tanto attesa fumata bianca della candidatura di Alberto Stefani a governatore del Veneto ha raccolto l'entusiasmo del mondo politico di centro destra pronto ora a fare quadrato attorno al 32enne de ... Si legge su padovaoggi.it
Regionali: Di Maio, 'adesso lavorare pancia a terra, io in prima linea' - "Adesso, con questo segnale forte da parte dei nostri iscritti c'è solo una cosa da fare: mettersi pancia a terra e dare il massimo per queste due regioni". Lo riporta iltempo.it