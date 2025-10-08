Adesso pancia a terra per una campagna elettorale emozionante

La tanto attesa fumata bianca della candidatura di Alberto Stefani a governatore del Veneto ha raccolto l'entusiasmo del mondo politico di centro destra pronto ora a fare quadrato attorno al 32enne deputato.Daniele Canella, vicepresidente della Provincia di Padova e sindaco di San Giorgio delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

«Adesso pancia a terra per una campagna elettorale emozionante» - La tanto attesa fumata bianca della candidatura di Alberto Stefani a governatore del Veneto ha raccolto l'entusiasmo del mondo politico di centro destra pronto ora a fare quadrato attorno al 32enne de ...

Regionali: Di Maio, 'adesso lavorare pancia a terra, io in prima linea' - "Adesso, con questo segnale forte da parte dei nostri iscritti c'è solo una cosa da fare: mettersi pancia a terra e dare il massimo per queste due regioni". Lo riporta iltempo.it

