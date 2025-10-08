Adesso la skincare la fanno anche i vestiti | come funzionano e quanto costano i leggins di Coperni che curano la pelle

Se c’è un brand che vuole a tutti i costi portare la moda nel futuro, oggi, quello è Coperni. Dopo le borse meteorite, gli abiti “spray” creati direttamente in passerella, e i cani robot che camminavano accanto alle modelle, il brand francese ha stupito la Settimana della moda di Parigi con un’altra invenzione. Un’idea meno appariscente delle precedenti ma che, se dovesse funzionare, potrebbe aprire un nuovo mercato: la skincare da indossare. La skincare da indossare firmata Coperni. L’ultima innovazione del brand è stata presentata a Parigi, durante la sfilata PrimaveraEstate 2026. Alcune modelle indossavano body e leggings della nuovissima linea C+: sembra normale abbigliamento “athleisure”, cioè sportivo, ma il tessuto agisce come un trattamento per la pelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

