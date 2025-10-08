ADE 2025 House Stars accende Amsterdam | Extradate il 24 ottobre

House Stars torna ad Amsterdam per l’ADE con “Extradate”: il 24 ottobre 2025, lo spazio di Sint Jacobstraat 6 diventa il punto d’incontro della house e dell’elettronica internazionale, dalle 22:00 alle 04:00. Una line-up globale promette una notte di energia pura e connessioni tra pubblico e artisti. Un ritorno ad Amsterdam che promette scintille Dopo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ade 2025 house starsADE: HOUSE STARS EXTRADATE IL 24 OTTOBRE AD AMSTERDAM - House Stars, dopo diversi eventi internazionali organizzati al Miami Music Week ed in vari Paesi del Mondo da oltre dieci anni, torna anche quest'anno ad Amsterdam, in occasione dell'ADE – Amsterdam. Segnala lombardiapress.it

