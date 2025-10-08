Addio il cuore spezzato per te Lutto nello spettacolo | l’attore morto a 35 anni per un incidente in moto

Un’altra tragedia scuote il mondo della musica e del cinema. Un artista amatissimo, capace di attraversare generi e di costruire con la sua voce un legame profondo con milioni di fan, è morto dopo undici giorni di agonia in ospedale. La notizia, diffusa questa mattina, ha sconvolto l’intera comunità dello spettacolo del Punjab e dell’Himachal Pradesh, che in queste ore si stringe nel dolore e nel ricordo di un talento spezzato troppo presto. Tutto è iniziato lo scorso 27 settembre, quando il cantante è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nei pressi di Baddi, una cittadina incastonata tra le colline dell’Himachal Pradesh. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it