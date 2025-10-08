Addio Bagnaia la Ducati cambia | l’annuncio ufficiale

Francesco Bagnaia sta continuando a riscontrare enormi difficoltà: attenzione a ciò che può cambiare in futuro. Francesco Bagnaia è un pilota di grande talento, e lo ha dimostrato anche a Motegi in Giappone, dominando l’intero fine settimana e registrando la pole position, la vittoria della Sprint Race e della gara lunga. Purtroppo, però, le difficltà di tuttta la stagione sono immediatamente tornate a Mandalika in Indonesia. Il pilota italiano della Ducati non è mai riuscito ad andare veloce, neanche per un attimo, e così si è concluso l’ennesimo anno decisamente poco positivo per lui. Probabilmente il peggiore da quando corre in MotoGP. 🔗 Leggi su Sportface.it