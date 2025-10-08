Addio alle dighe nel Parco | ruspe e camion al lavoro

Due giorni di lavori intensi per restituire piena sicurezza e bellezza al Parco di Monza.Lunedì 6 e martedì 7 ottobre 2025, il consorzio Villa Reale e Parco di Monza è intervenuto per rimuovere tronchi e rami accumulati tra le campate del ponte delle catene e del ponte in pietra, dopo la piena. 🔗 Leggi su Monzatoday.it