Non amava gli effetti speciali né le previsioni gridate. Preferiva il silenzio dei dati, il linguaggio pacato delle mappe, il ritmo lento delle stagioni. Ogni mattina, dietro il banco di uno studio televisivo, accoglieva il pubblico con la stessa naturalezza con cui si parla a un vecchio amico, spiegando il cielo come fosse un racconto, non una minaccia. C'era in lui qualcosa di rassicurante: la voce calma, lo sguardo gentile, la convinzione che anche le tempeste meritassero rispetto, non paura. Fuori dallo schermo, conduceva una vita altrettanto misurata. Le sue giornate cominciavano presto, tra carte meteorologiche e grafici colorati, e finivano con la lettura o con una passeggiata, sempre con un occhio al cielo.

Addio al volto gentile della televisione italiana: l'annuncio in diretta di Mentana