Addio al dottor Giuseppe Campagna punto di riferimento della sanità e della comunità di Latina

Latina piange la scomparsa del dottor Giuseppe Campagna, deceduto all'età di 72 anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa sia per il mondo medico pontino sia per l'intera comunità locale. Una vita dedicata alla medicina e al territorio. Medico stimato e conosciuto per la sua professionalità e dedizione, Campagna ha ricoperto per anni la carica di direttore della UOC di Medicina Interna presso l' ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La sua carriera è stata caratterizzata da un costante impegno verso i pazienti e per il miglioramento della sanità locale.

