Addio al dottor Giuseppe Campagna punto di riferimento della sanità e della comunità di Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Latina piange la scomparsa del dottor Giuseppe Campagna, deceduto all’età di 72 anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa sia per il mondo medico pontino sia per l’intera comunità locale. Una vita dedicata alla medicina e al territorio. Medico stimato e conosciuto per la sua professionalità e dedizione, Campagna ha ricoperto per anni la carica di direttore della UOC di Medicina Interna presso l’ ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La sua carriera è stata caratterizzata da un costante impegno verso i pazienti e per il miglioramento della sanità locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: addio - dottor
Un medico pieno di umanità, oggi l’addio al dottor Capecchi
Addio al dottor Salvatore Napolitano: "La cura più grande era la sua umanità"
Addio al dottor Cavirani. Medico di famiglia, punto di riferimento per tutta la comunità
#RoccaSanGiovanni. Addio al dottor Raffaele Tiro #ABRUZZO #CRONACA - facebook.com Vai su Facebook
Latina in lutto per la scomparsa del dottor Giuseppe Campagna: il cordoglio del PD provinciale - Il ricordo del segretario provinciale del PD, Omar Sarubbo: «Un uomo di grande intelligenza e umanità, esempio di dedizione alla città e al partito» ... Da latinaoggi.eu
La Casa di Cura “Madonna delle Grazie” piange la scomparsa del dottor Giuseppe Campagna - La Casa di Cura “Madonna delle Grazie” di Velletri esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Giuseppe Campagna, ... Riporta meridiananotizie.it