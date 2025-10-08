Addio a Paolo Sottocorona volto noto del meteo su La7
AGI - Il suo viso, e il suo garbo, erano ormai noti a tanti. A tutti quelli, ma non solo a loro, che su La7 ne seguivano gli interventi per le previsioni del tempo. Ed è l'emittente tv a dare dal suo sito web la notizia che il meteorologo Paolo Sottocorona è morto oggi, all'età di 77 anni. Per anni, appunto, il volto delle previsioni su La7, Sottocorona era "apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie. In un'epoca di allarmismo legato al clima - si legge sempre nella nota - Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: addio - paolo
Improvviso malore, addio a Paolo Gaetani. Acquaviva piange l’imprenditore di 74 anni
Addio a Paolo Giordani, il negoziante col sorriso
Berio Caffè, l'addio commosso di Paolo Vanni
Marsala, addio a Paolo Bertolino. Aveva 88 anni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Paolo Gerevini. Su @rep_milano - X Vai su X
Addio all'uomo del meteo di La7, quella gag di Paolo Sottocorona con Mario Monti - «apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidian ... Lo riporta msn.com
È Morto Paolo Sottocorona: Addio al Meteorologo La7. Il Cordoglio di Meteo POP - Lutto nel mondo del meteo: il meteorologo Paolo Sottocorona (La7) è scomparso oggi 8 ottobre. Da retemeteoamatori.it