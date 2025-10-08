addio a paolo sottocorona volto noto del meteo su la7

AGI - Il suo viso, e il suo garbo, erano ormai noti a tanti. A tutti quelli, ma non solo a loro, che su La7 ne seguivano gli interventi per le previsioni del tempo. Ed è l'emittente tv a dare dal suo sito web la notizia che il meteorologo Paolo Sottocorona è morto oggi, all'età di 77 anni. Per anni, appunto, il volto delle previsioni su La7, Sottocorona era "apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie. In un'epoca di allarmismo legato al clima - si legge sempre nella nota - Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi". 🔗 Leggi su Agi.it

