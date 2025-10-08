addio a paolo sottocorona morto il meteorologo antiallarmista e conduttore televisivo volto di la7 aveva 77 anni

A dare l'annuncio del decesso è stata la stessa emittente televisiva nella quale Sottocorona lavorava È morto all'età di 77 anni Paolo Sottocorona, il meteorologo "antiallarmista" e conduttore televisivo italiano, volo di La7. A darne l'annuncio sono stati la stessa emittente televisiva nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

