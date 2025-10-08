Addio a Paolo Sottocorona morto il meteorologo antiallarmista e conduttore televisivo volto di La7 aveva 77 anni
A dare l'annuncio del decesso è stata la stessa emittente televisiva nella quale Sottocorona lavorava È morto all'età di 77 anni Paolo Sottocorona, il meteorologo "antiallarmista" e conduttore televisivo italiano, volo di La7. A darne l'annuncio sono stati la stessa emittente televisiva nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Morto Paolo Sottocorona. Addio al meteorologo di La7: aveva 77 anni - La notizia è stata confermata dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana con un post sui social. Lo riporta ilgiornale.it
Addio a Paolo Sottocorona, il volto gentile della meteorologia in tv - È morto oggi, a 77 anni, Paolo Sottocorona , per anni volto delle previsioni meteo su La7, apprezzato per la chiarezza e il tono pacato con cui raccontava il ... Da gazzettadelsud.it