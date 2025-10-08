Addio a Paolo Sottocorona il volto gentile della meteorologia in tv

È morto oggi, a 77 anni, Paolo Sottocorona, per anni volto delle previsioni meteo su La7, apprezzato per la chiarezza e il tono pacato con cui raccontava il tempo agli italiani. Nato a Firenze nel 1947, era stato ufficiale del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove aveva lavorato fino al 1986. Successivamente aveva portato la sua competenza in Rai, a Telemontecarlo e infine a La7,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Addio a Paolo Sottocorona, il volto gentile della meteorologia in tv

