Addio a Paolo Sottocorona è morto a 77 anni lo storico meteorologo di La7

Si è spento all'età di 77 anni Paolo Sottocorona, il volto storico delle previsioni del tempo per La7. Ad annunciare la scomparsa è stata la stessa emittente televisiva attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito. La7 ne ha ricordato le "analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori". L'emittente ha sottolineato come, "in un'epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona avesse la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi". Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona aveva un background scientifico di prim'ordine.

