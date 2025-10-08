Addio a Paolo Sottocorona è morto a 77 anni lo storico meteorologo di La7
Si è spento all’età di 77 anni Paolo Sottocorona, il volto storico delle previsioni del tempo per La7. Ad annunciare la scomparsa è stata la stessa emittente televisiva attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito. La7 ne ha ricordato le “analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori”. L’emittente ha sottolineato come, “in un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona avesse la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi”. Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona aveva un background scientifico di prim’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: addio - paolo
Improvviso malore, addio a Paolo Gaetani. Acquaviva piange l’imprenditore di 74 anni
Addio a Paolo Giordani, il negoziante col sorriso
Berio Caffè, l'addio commosso di Paolo Vanni
Marsala, addio a Paolo Bertolino. Aveva 88 anni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Paolo Gerevini. Su @rep_milano - X Vai su X
Morto Paolo Sottocorona. Addio al meteorologo di La7: aveva 77 anni - La notizia è stata confermata dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana con un post sui social. Secondo msn.com
Chi è Paolo Sottocorona e com’è morto il meteorologo di La7/ Moglie e addio di Mentana: “Lutto grave” - Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, è morto all'età di 77 anni: chi è la moglie? Lo riporta ilsussidiario.net