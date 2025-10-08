Addio a Gualdani fu custode della storia del ponte della Gioconda
Arezzo, 8 ottobre 2025 – E' stato l'anima di Ponte Buriano per una vita. All'età di 79 anni si è spento Gualberto Gualdani. La città piange l'uomo che è stato «custode» del ponte della Gioconda. Una vita, la sua, fatta di battaglie, scoperte, ricerche. Aveva 79 anni ea spezzare la sua vita, sempre affrontata col sorriso, è stato un infarto. Memoria storica di Ponte Buriano, Gualberto Gualdani dopo aver iniziato a lavorare aveva deciso di studiare alle serali ed era diventato geometra, entrando nel Comune di Arezzo come capo area. Nato e cresciuto a Ponte Buriano, al centro dei suoi interessi c'erano storia, natura, ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
