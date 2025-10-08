Addio a Gualdani fu custode della storia del ponte della Gioconda

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 8 ottobre 2025 –  E' stato l'anima di Ponte Buriano per una vita. All'età di 79 anni si è spento Gualberto Gualdani. La città piange l'uomo che è stato «custode» del ponte della Gioconda. Una vita, la sua, fatta di battaglie, scoperte, ricerche. Aveva 79 anni ea spezzare la sua vita, sempre affrontata col sorriso, è stato un infarto. Memoria storica di Ponte Buriano, Gualberto Gualdani dopo aver iniziato a lavorare aveva deciso di studiare alle serali ed era diventato geometra, entrando nel Comune di Arezzo come capo area. Nato e cresciuto a Ponte Buriano, al centro dei suoi interessi c'erano storia, natura, ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

addio a gualdani fu custode della storia del ponte della gioconda

© Lanazione.it - Addio a Gualdani, fu custode della storia del ponte della Gioconda

In questa notizia si parla di: addio - gualdani

Addio a Gualberto Gualdani, il custode di Ponte Buriano

Addio a Gualberto Gualdani, anima di Ponte Buriano

addio gualdani fu custodeAddio a Gualdani, fu custode della storia del ponte della Gioconda - Geometra e ambientalista, ha dedicato la vita alla tutela dell'Arno e del territorio ... Da lanazione.it

addio gualdani fu custodeAddio a Gualberto Gualdani. Una vita per Ponte Buriano. Le battaglie, la Gioconda, la valorizzazione. Aveva 79 anni - Domenica scorsa aveva raccontato al Corriere di Arezzo la sua storia fatta di battaglie, scoperte, ricer ... Da corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Gualdani Fu Custode