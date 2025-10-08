Addio a Giorgio Tedoldi Sindaco a Lerici per 10 anni | Perdiamo un caro amico
I suoi ultimi pensieri sono stati di preoccupazione per il pericolo di una possibile guerra fra Europa e Russia e di ansia per il destino della Flotilla diretta verso Gaza. Poi quelle lettere, digitate in bianco su uno sfondo che dal verde si fa azzurro, come quello dei suoi occhi e del mare della sua Lerici. Profondo cordoglio a Lerici per la scomparsa di Giorgio Tedoldi, 77 anni, sindaco dal 1992 al 2002, l’ultimo eletto dal consiglio comunale e il primo eletto direttamente dai cittadini. Uomo intelligente, di grande garbo e di grande cultura (professore di lettere all’istituto professionale alberghiero, prima di Lerici e poi a Spezia) Tedoldi ha guidato Lerici in un decennio intenso, che lo ha visto impegnato in prima persona su più fronti: da quello sociale a quello ambientale, passando per quello culturale, al fine di amministrare al meglio il comune di cui era primo cittadino e che oggi gli ricambia quel saluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: addio - giorgio
Il lungo addio a Re Giorgio, oggi solo in venti al funerale: sarà sepolto nella sua Rivalta
Addio a Giorgio Armani: oggi il funerale privato dopo il tributo dei 16mila di Milano. L’attesa per il testamento
Lutto nell'atletica piemontese. Addio a Giorgio Garello. I funerali a San Giacomo di Boves (Cuneo) martedì 7 ottobre alle 15 con partenza alle 14.45 dall’abitazione a Rivoira di Boves. https://www.fidal.it/content/Lutto-addio-a-Giorgio-Garello/180317 - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Armani, l'addio. I funerali a Rivalta, al rito ammesse solo 62 persone - X Vai su X
È mancato Giorgio Tedoldi, era stato sindaco di Lerici - Era stato eletto la prima volta il 27 novembre del 1992, quale esponente della Federazione dei Verdi. Secondo ilsecoloxix.it