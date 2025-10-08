Addio a Giorgio Tedoldi Sindaco a Lerici per 10 anni | Perdiamo un caro amico

I suoi ultimi pensieri sono stati di preoccupazione per il pericolo di una possibile guerra fra Europa e Russia e di ansia per il destino della Flotilla diretta verso Gaza. Poi quelle lettere, digitate in bianco su uno sfondo che dal verde si fa azzurro, come quello dei suoi occhi e del mare della sua Lerici. Profondo cordoglio a Lerici per la scomparsa di Giorgio Tedoldi, 77 anni, sindaco dal 1992 al 2002, l’ultimo eletto dal consiglio comunale e il primo eletto direttamente dai cittadini. Uomo intelligente, di grande garbo e di grande cultura (professore di lettere all’istituto professionale alberghiero, prima di Lerici e poi a Spezia) Tedoldi ha guidato Lerici in un decennio intenso, che lo ha visto impegnato in prima persona su più fronti: da quello sociale a quello ambientale, passando per quello culturale, al fine di amministrare al meglio il comune di cui era primo cittadino e che oggi gli ricambia quel saluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it