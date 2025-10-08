Addio a Ermes l’anima dell’Ava | Un esempio per la comunità

È scomparso lunedì, all’età di 87 anni, Ermes Galetti, figura storica del volontariato forlivese. Era stato autista, segretario e presidente (nel 2016, dopo la morte di Vasco Schiumarini) dell’Associazione Volontari per l’Ammalato (Ava), la non-profit che per oltre vent’anni ha accompagnato le persone con disabilità in ospedale o in altri luoghi dove avevano esigenza di recarsi. Una vita spesa al servizio degli altri, fino a quando l’associazione non ha dovuto chiudere i battenti, nel 2018. L’attività però è ancora oggi portata avanti dalla Confraternita di Misericordia Forlì-San Benedetto in Alpe, che ne ha raccolto l’eredità e continua a offrire accompagnamento a chi ne ha bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

