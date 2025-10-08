Addio a Bombolo | il chiosco è stato demolito
Addio definitivo, questa volta per davvero, al chiosco di caramelle, dolciumi e bomboloni di viale Roma, frequentato da generazioni di cervesi e turisti. ‘Bombolo’ è stato demolito, dopo la decisione presa due anni fa in occasione della riqualificazione del vialetto Rimembranze. Inutilizzato da anni, le condizioni in cui si trovava non permettevano un intervento risolutivo. Due anni fa la licenza venne revocata dal piano delle licenze su suolo pubblico. A quel punto, visto anche lo stato del manufatto, l’amministrazione allora scelse di demolirlo anche per dare più respiro al viale e aumentare la visuale in termini di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: addio - bombolo
Film & Motivazione. . Addio a #ClaudiaCardinale, icona senza tempo del cinema italiano e internazionale. Una vita attraversata da capolavori: Il Gattopardo, 8½, C’era una volta il West, e numerosi ruoli che hanno attraversato epoche e stili, sempre con la gr - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Bombolo: il chiosco è stato demolito - Ora è intervenuto il Comune, che si rivarrà sulla proprietà ... Lo riporta msn.com
Addio al Chiosco da Piero, folla per l’ultimo giorno di apertura. “Rammaricati ma anche orgogliosi” - Decine di lucchesi hanno risposto ‘presente’ all’invito lanciato da Luca Pepi, titolare – insieme Luana, Eugenio e ... Lo riporta lanazione.it