Addio a Bombolo | il chiosco è stato demolito

Addio definitivo, questa volta per davvero, al chiosco di caramelle, dolciumi e bomboloni di viale Roma, frequentato da generazioni di cervesi e turisti. ‘Bombolo’ è stato demolito, dopo la decisione presa due anni fa in occasione della riqualificazione del vialetto Rimembranze. Inutilizzato da anni, le condizioni in cui si trovava non permettevano un intervento risolutivo. Due anni fa la licenza venne revocata dal piano delle licenze su suolo pubblico. A quel punto, visto anche lo stato del manufatto, l’amministrazione allora scelse di demolirlo anche per dare più respiro al viale e aumentare la visuale in termini di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

