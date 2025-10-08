Ad Arezzo una studentessa di Gaza farà l' università al campus del Pionta

È arrivata da Gaza in Italia alcuni giorni fa insieme a un altro gruppo di studenti. Ieri a Siena l'accoglienza del Rettore Roberto di Pietra e poi l'ufficialità. Sanaa studierà ad Arezzo, al campus del Pionta e frequenterà il corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

