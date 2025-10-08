Ad Arezzo torna LeggerMente il corso di lettura ad alta voce

Il progetto di promozione della lettura ad alta voce torna in città. La 2ª edizione di “LeggerMente” si terrà martedì 14 ottobre a martedì 25 novembre, nella biblioteca Dorotheea dell’Istituto comprensivo Francesco Severi, per un totale di sette incontri pomeridiani dalle 17 alle 19.Il corso è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

