Ad Arezzo arrivano Gianrico Carofiglio Matteo Nucci e Vito Mancuso
Nuova stagione per il ciclo di incontri “Temi del nostro tempo”, organizzato dalla libreria Feltrinelli, in collaborazione con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e le Acli.Il 5 novembre alle ore 21 all’Auditorium del Centro Affari si svolgerà il primo incontro con Gianrico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: arezzo - arrivano
Cisl Vigili del Fuoco: ad Arezzo arrivano 11 unità, ma la priorità resta potenziare Valtiberina e sedi operative
Libri, storie e mostre. Ad Arezzo arrivano Luciano Spalletti e Luca Pantaleone, gli eventi
Ultimi giorni di campagna elettorale: ad Arezzo arrivano i big della politica
Arriva @billis.official al Mercato Internazionale 10/11/12 ottobre 2025 nel centro storico di Arezzo Gli inconfondibili hamburger di maremmana di @sasa_billis arrivano al Mercatissimo! Dal 10 al 12 ottobre visita il #mercatointernazionalearezzo link in b - facebook.com Vai su Facebook
Next Gen | Beffa contro l'Arezzo: il ko arriva al 96'. Il racconto del match - X Vai su X
Gianrico Carofiglio, Matteo Nucci e Vito Mancuso in arrivo - Nuova stagione per il ciclo di incontri “Temi del nostro tempo”, organizzato dalla Libreria Feltrinelli, in collaborazione con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e le Acli ... Si legge su lanazione.it
L’ultima sfida di Carofiglio: "Non fuggiamo dalle ombre" - Ma non è l’unico spunto che Gianrico Carofiglio segue per accompagnarci in una riflessione che porta a invertire il ... lanazione.it scrive