Ad Arezzo arrivano Gianrico Carofiglio Matteo Nucci e Vito Mancuso

Nuova stagione per il ciclo di incontri “Temi del nostro tempo”, organizzato dalla libreria Feltrinelli, in collaborazione con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e le Acli.Il 5 novembre alle ore 21 all’Auditorium del Centro Affari si svolgerà il primo incontro con Gianrico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Gianrico Carofiglio, Matteo Nucci e Vito Mancuso in arrivo - Nuova stagione per il ciclo di incontri “Temi del nostro tempo”, organizzato dalla Libreria Feltrinelli, in collaborazione con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e le Acli ... Si legge su lanazione.it

