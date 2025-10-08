Ad Amici 25 la prima sfida Matilde rischia l'eliminazione | cosa è successo e la decisione finale di Sacchetta

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Amici 2025 si è svolta la prima sfida ufficiale: la ballerina Matilde ha affrontato Ianira e si è giocata un posto nella scuola. A decidere Marcello Sacchetta, che ha avuto bisogno di tempo prima della scelta finale. Ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

