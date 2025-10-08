Acqua Castiglione | Il piano d’ambito idrico è inaccettabile tariffe alle stelle e gestione priva di garanzie
“Il Piano d’ambito idrico della provincia di Catania presenta gravi criticità che rischiano di pesare in modo insostenibile sui cittadini”, lo ha detto Giuseppe Castiglione, deputato di Forza Italia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio durante il question time. “Diversi Comuni del territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: acqua - castiglione
? Un’altra frana, un’altra emergenza in Garfagnana A Castiglione di Garfagnana, da due anni una strada cruciale è chiusa ad una corsia a causa di una frana. Un disastro causato da piogge e dalla mancata manutenzione dei corsi d’acqua. I cittadini si sent - facebook.com Vai su Facebook
Torna l'acqua al lago di Castiglione, il Pd attacca il presidente Franco - Tutto inizia a novembre 2023 quando la Giunta del VI Municipio approvava una direttiva per chiedere al commissario di Governo per il Giubileo 2025 di inserire, fra i ... Come scrive romatoday.it