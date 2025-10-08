Acf Arezzo dodici calciatrici under 15 convocate nella rappresentativa Etrusco Sabina
Arezzo, 8 ottobre 2025 – ACF Arezzo è orgogliosa di comunicare che dodici calciatrici della formazione Under 15 amaranto sono state convocate nella Rappresentativa Etrusco Sabina di categoria. Le calciatrici convocate sono: Sofia Batelli, Emma Bindi, Arianna Cannone, Mia Catanzaro, Flavia De Santi, Lucilla Giannucci, Flavia Lalli, Lisa Migliorini, Tecla Migliorini, Ginevra Panterani, Margherita Peruzzi, Gioia Quaresimi. Le atlete si ritroveranno giovedì 9 ottobre 2025 presso il Campo Sportivo “Fausto Braca” di Torgiano (PG). Le atlete si ritroveranno giovedì 9 ottobre al Campo Sportivo “Fausto Braca” di Torgiano (PG). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arezzo - dodici
Dodici nuove telecamere per le frazioni di Arezzo: ecco dove saranno installate
VASARI AREZZO RUGBY UNDER 16 Con gli compagni del @rugby_mammut_montevarchi e @cretesenesirugby nel campo dello @scandiccirugbyasd Risultato finale 12 - 24. Primo tempo equilibrato, qualche errore di troppo nel secondo tempo, ma ci sono t - facebook.com Vai su Facebook
Attiva da oggi, ì , dalle ore :, la prevendita per -, in programma allo Stadio “Città di Arezzo” ì , alle ore :. Articolo completo https://shorturl.at/n9Q6n - X Vai su X
L'Acf non riesce a tornare alla vittoria: due gol nei primi 11 minuti di gioco decidono l'esito del match - Questa volta, le città amaranto si trovano a Cuneo per affrontare la Libertà ... Da lanazione.it
ACF Arezzo rende noto il programma della seconda settimana di preparazione estiva che si svolgerà al campo “Il Caggio” di Ceciliano - Il lavoro riprenderà lunedì 11 agosto con un allenamento pomeridiano, in programma dalle 16:45 alle 19:00 ARezzo, 11 agosto 2025 – ACF Arezzo rende noto il programma della seconda settimana di ... Scrive lanazione.it