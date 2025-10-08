acf arezzo dodici calciatrici under 15 convocate nella rappresentativa etrusco sabina

Arezzo, 8 ottobre 2025 – ACF Arezzo è orgogliosa di comunicare che dodici calciatrici della formazione Under 15 amaranto sono state convocate nella Rappresentativa Etrusco Sabina di categoria. Le calciatrici convocate sono: Sofia Batelli, Emma Bindi, Arianna Cannone, Mia Catanzaro, Flavia De Santi, Lucilla Giannucci, Flavia Lalli, Lisa Migliorini, Tecla Migliorini, Ginevra Panterani, Margherita Peruzzi, Gioia Quaresimi. Le atlete si ritroveranno giovedì 9 ottobre 2025 presso il Campo Sportivo “Fausto Braca” di Torgiano (PG). Le atlete si ritroveranno giovedì 9 ottobre al Campo Sportivo “Fausto Braca” di Torgiano (PG). 🔗 Leggi su Lanazione.it

