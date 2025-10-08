Accusati di aver drogato e sequestrato la figlia per obbligarla al matrimonio i genitori restano ai domiciliari

Riminitoday.it | 8 ott 2025

Il gip del Tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio, ha rigettato la richiesta di scarcerazione dai domiciliari per i coniugi bengalesi accusati di aver sequestrato e drogato la figlia 20enne per obbligarla a un matrimonio nel loro Paese d'origine. Il giudice, tuttavia, ha accolto l'istanza del.

