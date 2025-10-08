Accordo tra Capanne e Pontedera Ecco la squadra juniores regionali
MONTOPOLI Il Capanne calcio avrà una squadra femminile. "Dopo anni di attività calcistica militante in Prima e Seconda categoria e dopo aver avuto una squadra juniores per cinque anni come attività calcistica e sociale – raccontano Carlo Coscetti e Andrea Melai del Capanne calcio – per la stagione 2025-2026 siamo felici di annunciare un accordo con la società Città di Pontedera cf per far giocare le ragazze in un campionato regionale toscano. Giocheranno sul nostro campo sportivo e con le nostre maglie con sponsor la carrozzeria Di Gianni". Capanne calcio e Città di Pontedera cf hanno raggiunto un accordo di collaborazione che porterà le granatine a giocare il campionato regionale juniores femminile al campo di via Fonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
