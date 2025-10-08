Accordo sullo Spid rinnovato per altri 5 anni

L’ACCORDO. Nel 2025 Spid ha fatto registrare un ulteriore incremento nelle identità rilasciate rispetto al 2024, con oltre 52 mila nuove identità settimanali e oltre 630 milioni di accessi nel solo primo semestre 2025. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Accordo sullo Spid, rinnovato per altri 5 anni

