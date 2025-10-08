Accordo su Gaza si chiude venerdì ma c' è il veto di Israele su Barghouti Hamas fornisce le prove di 20 ostaggi in vita

Con l’arrivo a Sharm el Sheik dei due inviati del presidente Usa, il caponegoziatore israeliano, il premier qatarino, l’ufficialità della presenza del capo dell’intelligence turca, è entrato nella fase operativa il negoziato per l’accordo di pace a Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi. Le dichiarazioni riportate dai media arabi sono positive, più caute ma comunque ottimiste quelle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accordo su Gaza, si chiude venerdì ma c'è il veto di Israele su Barghouti. Hamas fornisce le prove di 20 ostaggi in vita

Decine di migliaia in strada a Tel Aviv,chiedono accordo su Gaza

Trump: "Fiducioso su accordo a Gaza"

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Benjamin Netanyahu chiude a ogni accordo con Hamas e valuta annessioni in Cisgiordania - Domenica sera, in una sessione dedicata alla prevista manovra terrestre su Gaza City, si è registrato un aspro scambio tra i ministri e il capo di stato maggiore ... panorama.it scrive