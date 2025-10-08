Accordo sanità | servizi agevolati per Fiamme Gialle con Campus Bio-Medico
Una nuova intesa tutela la salute di finanzieri e familiari nel Lazio, semplificando l’accesso a visite, diagnostica e check-up con tariffe dedicate. La convenzione, sottoscritta a Roma presso la caserma “M.A.V.M. Ten. Arcioni”, resterà in vigore fino alla fine del 2026 e si rivolge al personale in servizio e in congedo, oltre ai parenti entro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: accordo - sanit
Grottammare, nuovo distretto sanitario nella sede di via Crucioli: accordo firmato da Comune e Ast 5 - facebook.com Vai su Facebook
L'Iss e la UK Health Security Agency si scambieranno dati sanitari e scientifici per tutelare la salute pubblica e sostenere la sicurezza sanitaria globale. L'accordo siglato a Londra grazie a @UKinItaly e @ItalyinUK Scopri di più https://tinyurl.com/55unaw6d - X Vai su X