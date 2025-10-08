Accordo nel centrodestra per le Regionali in Puglia e Veneto | candidati Luigi Lobuono e Alberto Stefani

Il centrodestra avrebbe raggiunto un accordo sui nomi degli ultimi candidati mancanti per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre: candidati Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accordo - centrodestra

Centrodestra, accordo rinviato per le regionali

Gaza, il centrodestra boccia la mozione per sospendere l’accordo militare Italia-Israele. Conte: “Indecenti e ipocriti”

Accordo con Pd e M5S, il centrodestra contro De Luca: "Non erano ciucci e imbecilli? Che ipocrisia"

Israele fuori dal calcio, il sondaggio: “7 italiani su 10 sono d’accordo. A favore anche la maggioranza degli elettori del centrodestra” di Daniele Fiori - X Vai su X

Elezioni Regionali, Salvini: "nel centrodestra accordo in settimana su #Veneto e #Campania" - facebook.com Vai su Facebook

Accordo nel centrodestra per le Regionali in Puglia e Veneto: candidati Luigi Lobuono e Alberto Stefani - Il centrodestra avrebbe raggiunto un accordo sui nomi degli ultimi candidati mancanti per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre: candidati ... Lo riporta fanpage.it

Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia - Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia. Riporta ilmessaggero.it