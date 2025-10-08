Accordo nel centrodestra per le Regionali in Puglia e Veneto | candidati Luigi Lobuono e Alberto Stefani

Il centrodestra avrebbe raggiunto un accordo sui nomi degli ultimi candidati mancanti per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre: candidati Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il centrodestra avrebbe raggiunto un accordo sui nomi degli ultimi candidati mancanti per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre: candidati Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto.

