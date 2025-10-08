Accordo imminente tra Israele e Hamas | prevista per domani la firma Trump | Domenica in Medio Oriente

I mediatori internazionali stanno lavorando alle ultime ore per finalizzare un accordo tra Israele e Hamas, la cui firma è attesa per giovedì 9 ottobre. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche citate dal Times of Israel, l’intesa prevede il rilascio immediato degli ostaggi ancora in vita in cambio di un cessate il fuoco a Gaza. Una volta raggiunta la tregua, Hamas potrà inoltre recuperare i corpi degli ostaggi uccisi e restituirli a Israele. Trump: “I negoziati stanno andando molto bene”. Donald trump si è dichiarato ottimista in merito ai negoziati, parlando anche di un viaggio in Medio Oriente: “penso che qualcosa accadrà, ci sono buone probabilità che accada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Accordo imminente tra Israele e Hamas: prevista per domani la firma . Trump: “Domenica in Medio Oriente”

Gaza, “accordo vicino”. Israele pone il veto sulla scarcerazione di Barghouti e Saadat. Hamas ha fornito prove: circa 20 ostaggi ancora in vita - Trattative in fase operativa ma resta il nodo dello scambio di prigionieri ... Da ilfattoquotidiano.it