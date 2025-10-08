Accordo imminente tra Israele e Hamas | prevista per domani la firma del cessate il fuoco a Gaza

I mediatori internazionali stanno lavorando alle ultime ore per finalizzare un accordo tra Israele e Hamas, la cui firma è attesa per giovedì 9 ottobre. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche citate dal Times of Israel, l’intesa prevede il rilascio immediato degli ostaggi ancora in vita in cambio di un cessate il fuoco a Gaza. Una volta raggiunta la tregua, Hamas potrà inoltre recuperare i corpi degli ostaggi uccisi e restituirli a Israele. A oggi, secondo le stesse fonti, 48 ostaggi si troverebbero ancora nella Striscia, di cui circa 20 sarebbero vivi. L’accordo rappresenterebbe la “prima fase” del piano di pace promosso da Donald Trump, che punta a chiudere il conflitto e avviare la transizione politica e di sicurezza nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

