Accordi di Abramo cosa sono e cosa comportano i patti tra Israele Emirati Arabi Uniti e Bahrain voluti da Trump nel 2020

Firmati nel 2020 con la spinta di Trump, gli Accordi di Abramo hanno normalizzato i rapporti tra Israele e Paesi arabi sotto l'egida americana In questi ultimi mesi sono stati nominati molte volte gli accordi di Abramo, i patti stretti fra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain con la mediazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Accordi di Abramo, cosa sono e cosa comportano i patti tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain voluti da Trump nel 2020

