Accoltella la moglie alla gola poi il gesto estremo | tragedia spaventosa in Italia l’orrore in un istante
Dramma Castelfranco Emilia, nel Modenese, dove si è consumato un terribile omicidio-suicidio. Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, nel tardo pomeriggio di ieri, 7 ottobre. Enzo Manzini, 92 anni, e la moglie Maria Capitati, 88 anni, sono stati trovati morti: lei accoltellata in casa, lui sull’asfalto dopo essersi lanciato da una finestra del palazzo. La tragica sequenza si è verificata intorno alle ore 15 del 7 ottobre. L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato il corpo dell’uomo a terra e hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari per il 92enne non c’era più nulla da fare: era precipitato da un’altezza di circa sei metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
