Accesso ai social vietato sotto i 15 anni | il Garante invita a riflettere sul nuovo limite d’età

8 ott 2025

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, è intervenuto in audizione davanti all’8a Commissione del Senato, per esaminare il nuovo testo adottato come base del disegno di legge n. 1136 sulla tutela dei minori nella dimensione digitale. Le modifiche approvate, in particolare quelle relative all’età per l’accesso autonomo ai social network, pongono questioni rilevanti di ordine giuridico e sistemico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

