Accesso ai social vietato sotto i 15 anni | il Garante invita a riflettere sul nuovo limite d’età
Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, è intervenuto in audizione davanti all’8a Commissione del Senato, per esaminare il nuovo testo adottato come base del disegno di legge n. 1136 sulla tutela dei minori nella dimensione digitale. Le modifiche approvate, in particolare quelle relative all’età per l’accesso autonomo ai social network, pongono questioni rilevanti di ordine giuridico e sistemico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In Nepal bloccato l'accesso alle piattaforme social, utenti nel caos
Nepal, dopo le violenti proteste sbloccato l'accesso ai social media
Il primo ministro del Nepal si dimette dopo le violente proteste. Sbloccato l’accesso ai social media
CLASSIFICA DEI SITI DI INFORMAZIONE PIÙ VISITATI: I SOCIAL PESANO MENO I dati Comscore di agosto, relativi alle prime 100 testate online, evidenziano un calo nell’accesso ai contenuti editoriali tramite social, Citynews guida la classifica, seguita da u - X Vai su X
C’è una proposta di legge bipartisan per vietare ai minori di 15 anni l’accesso ai social. Ottimo. Ma ammettiamolo: se siamo arrivati a questo punto, è perché i primi a esporre i bambini non sono stati gli algoritmi, ma i genitori. Abbiamo trasformato la gioia di un - facebook.com Vai su Facebook
Il governo danese vuole vietare i social network sotto i 15 anni - La Danimarca vuole vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni, ha annunciato la prima ministra Mette Frederiksen. Segnala swissinfo.ch
L’Australia verso una regolamentazione dei social network: vietato l’accesso sotto i 14 o 16 anni, obbligatorio il consenso dei genitori - Il governo australiano potrebbe attivare un piano nazionale di controllo dell’età degli utenti dei social media e delle piattaforme di gaming. Lo riporta ilfattoquotidiano.it