Accerchiato schiaffeggiato e rapinato delle cuffiette | 2 membri del branco incastrati dalle telecamere

Bergamo. Lo hanno fermato in sei. Gli hanno chiesto la sigaretta elettronica, ma lui ha detto no. La risposta è stata uno schiaffo in pieno volto e il furto delle sue cuffiette AirPods, sfilate dalle tasche da uno dei membri del branco. Cuffiette che possono arrivare a costare oltre 200 euro. È successo mercoledì mattina (8 ottobre) poco dopo le 7,30 alla stazione di Bergamo. La Polizia Ferroviaria ha raccolto la denuncia del giovane e, grazie alle immagini di videosorveglianza, ricostruito la scena dell’aggressione. Nel pomeriggio, durante un controllo straordinario, due dei responsabili sono stati riconosciuti alla Teb e accompagnati in Questura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

