Abusi sulle nipotine | pena ridotta per il nonno di Montemarano

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pena per il nonno di Montemarano, inizialmente condannato a dieci anni di reclusione per abusi sulle sue nipotine, è stata ulteriormente ridotta a otto anni e quattro mesi. La riduzione è stata determinata dai benefici procedurali legati al rito abbreviato e al fatto che l’imputato non ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

