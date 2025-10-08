Abraxa con progetto Reinventare propone spettacoli e laboratori gratuiti
Abraxa TeatroREINVENTAREDal 9 al 4 novembre 2025Stazione Stella Polare, Teatro Nino Manfredi, Biblioteca Arcipelago, Biblioteca dei Colli Portuensi, Biblioteca Goffredo Mameli.L’associazione La CapriolaAbraxa Teatro, con la direzione artistica di Emilio Genazzini, presenta la terza edizione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: abraxa - progetto
INCONTRI SULLA GENITORIALITÀ Emozioni, regole, confini martedì 23 settembre ? ore 20:30 Sala Consiliare, Fagagna Terzo appuntamento della serie di incontri sulla genitorialità, organizzato da ASPIC FVG nell'ambito del "Progetto OIKOS Insiem - facebook.com Vai su Facebook