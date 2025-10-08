Abbonamento al sito de La Nazione a prezzo scontato Ecco come attivare la promozione
Firenze, 8 ottobre 2025 – La Toscana al voto per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale. Ecco un’opportunità unica per essere informati in tempo reale sull’andamento della consultazione, scoprire le curiosità dai seggi, leggere le analisi dei risultati e i commenti dei protagonisti. Si può fare seguendo tutti gli appuntamenti dedicati alle elezioni sul sito. Per fruire liberamente di tutti questi contenuti, ma anche delle altre notizie di cronaca, politica, economia, cultura e sport pubblicate su lanazione.it, basta non lasciarsi sfuggire un’offerta di abbonamento annuale a condizioni estremamente vantaggiose ed esclusive, attivabile solo per pochi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
