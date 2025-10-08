Abbiamo estratto l’acqua dalla Death Valley Il racconto della spedizione con il Nobel Omar Yaghi
Il racconto di Woochul Song, che nel 2022 si è avventurato ad agosto nel deserto più torrido del mondo con lo scienziato premiato per la chimica. Il loro obiettivo: testare un apparecchio capace di estrarre acqua potabile dall’umidità dell’aria. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - estratto
Offensiva a Gaza, palestinesi: abbiamo estratto bambini fatti a pezzi
Premiazione Vincitori Settembre – Sondaggio Qualità Servizi CBBO Un enorme GRAZIE a tutti i cittadini che hanno partecipato al sondaggio sulla qualità dei servizi CBBO! Anche a settembre abbiamo estratto alcuni fortunati vincitori, che si sono aggiudi - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari, Vasseur: "Avevamo potenziale a Singapore, ma non l'abbiamo estratto" #SkyMotori #F1 #Formula1 #SingaporeGP - X Vai su X