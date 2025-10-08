Abbiamo estratto l’acqua dalla Death Valley Il racconto della spedizione con il Nobel Omar Yaghi

Repubblica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il racconto di Woochul Song, che nel 2022 si è avventurato ad agosto nel deserto più torrido del mondo con lo scienziato premiato per la chimica. Il loro obiettivo: testare un apparecchio capace di estrarre acqua potabile dall’umidità dell’aria. 🔗 Leggi su Repubblica.it

