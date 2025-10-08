Abbiamo avvisato subito la famiglia Scomparsa 20 anni fa ora la scoperta choc

Per quasi vent’anni il suo nome è rimasto avvolto nel silenzio di un mistero che sembrava destinato a non avere mai una risposta. Ora, a distanza di diciannove anni dalla sua scomparsa, i suoi resti sono stati ritrovati nei pressi della Great Central Way, a Leicester. La scoperta, avvenuta mercoledì, ha riportato alla luce una delle sparizioni più enigmatiche del Regno Unito, aprendo nuovi scenari su un caso che ha segnato profondamente la comunità locale. La giovane donna polacca aveva solo 27 anni quando, il 31 maggio del 2006, scomparve nel nulla. Quel giorno, secondo le ricostruzioni dell’epoca, era stata vista nei pressi della Peter Jackson Logistics in Sunningdale Road, dove aveva preso un autobus diretto verso il centro città. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it